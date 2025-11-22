Bianca Atzei si sfoga a Verissimo su fine storia d’amore in Italia

Bianca Atzei è stata recentemente ospite a Verissimo, dove ha parlato con sincerità della fine della sua storia d’amore con Stefano Corti. La cantante ha raccontato che la loro relazione si è conclusa a settembre, senza un fatto preciso che l’abbia scatenata, ma semplicemente perché non andavano più d’accordo.

Durante l’intervista, Bianca ha espresso la sua fragilità in questo momento, ammettendo di sentirsi sola, ma ha anche sottolineato che il suo bambino, Noah, è la sua forza. Ha inoltre confermato di aver ricevuto minacce insieme a Stefano Corti e alla sua famiglia, definendoli “giorni pesanti”. Tuttavia, ha sottolineato che tra lei e Stefano c’è rispetto e che sarà sempre così per il bene del loro figlio.

Bianca ha anche parlato delle persone che l’hanno sostenuta in questo momento difficile, tra cui sua madre, la sua amica e Annamaria Bernardini. Ha inoltre menzionato l’aiuto della musica, che le ha permesso di curarsi e di ritrovare la sua forza. Infine, ha condiviso le parole toccanti di sua madre, che l’ha definita “una guerriera” e ha espresso orgoglio per la madre che è diventata.