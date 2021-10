Bianca Atzei una settimana fa si è sfogata con i follower ed ha rivelato di aver perso il suo bambino. La cantante ha spiegato che è stato necessario intervenire chirurgicamente e che la perdita del suo bambino è stato il dolore più straziante che abbia mai provato. L’ex naufraga intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo è tornata sull’argomento.

“Stavo bene era un sogno, la gravidanza, la felicità di avere un figlio. Poi era l’ultima ecografica per uscire dai mesi di rischio, eravamo pronti a dare questa notizia meravigliosa che poi però si è trasformata in una tragedia. Ho sempre desiderato avere una famiglia. Dopo pochi mesi di convivenza abbiamo cercato subito di avere un figlio, ma dato che dopo un anno non arrivava siamo ricorsi alla fecondazione assistita. È stata una procedura intensa, ma è andata subito bene: vedere il test positivo è stata una gioia immensa. Pensavo di essere invincibile e mi sentivo già mamma. – ha continuato Bianca Atzei – Non pensavo che sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto perché ero così felice. Dopo l’interruzione della gravidanza mi sono sentita in colpa. Si fa fatica a capire quello che è successo”.