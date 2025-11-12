Bianca Atzei parla della crisi con Stefano Corti

Bianca Atzei parla della sua situazione attuale dopo le voci di crisi con Stefano Corti. Negli ultimi tempi si è parlato di una possibile separazione tra i due, dopo sei anni di relazione.

Sebbene entrambi non abbiano mai commentato ufficialmente le indiscrezioni, Bianca ha recentemente risposto a diverse domande dei fan su Instagram, rivelando il suo stato d’animo. Ha descritto questo periodo come “intenso”, dedicandosi alla musica e scrivendo molto, evidenziando che si sta godendo ciò che ama di più.

Quando le è stato chiesto cosa direbbe alla Bianca di dieci anni fa, ha risposto di non aver paura di cambiare e di affrontare le difficoltà, sottolineando che la musica è sempre stata una fonte di salvezza per lei. Ha anche menzionato il figlio Noa, nato dalla relazione con Corti, come la sua forza e ispirazione, affermando che tutto ha un senso grazie a lui.

Bianca e Stefano si sono conosciuti in un concerto e la loro storia d’amore è iniziata in modo travolgente. Tuttavia, recenti voci suggeriscono che la crisi possa essere attribuita all’arrivo di una terza persona e a problemi di comunicazione. Bianca ha confermato che il momento non è facile e che la loro relazione sta attraversando delle difficoltà.

Inoltre, l’inviato de Le Iene ha rivelato che la famiglia è stata perseguitata da uno stalker, un fattore che ha influito sulla serenità della loro relazione.