Bianca Atzei ha svelato il nome scelto per il suo bambino

Manca circa un mese alla nascita del primo figlio della cantante Bianca Atzei e il suo compagno, l’inviato de Le Iene Stefano Corti. Settimane fa, ospiti a Verissimo, aveva svelato il colore del fiocco, azzurro appunto. In questi giorni, invece, hanno annunciato quale sarà il nome del piccolo. Un nome molto bello e particolare, Noa Alexander.

Da anni, la Atzei e Corti formano una delle coppie più simpatiche e amate dello spettacolo italiano. Lei cantante di successo, lui inviato de Le Iene, si sono conosciuti durante un concerto e da allora non si sono più separati.

È arrivata subito la convivenza e con essa la volontà di mettere su famiglia. Bianca era rimasta incinta una prima volta qualche anno fa, ma purtroppo l’esperienza si era interrotta con un drammatico aborto.

Quell’episodio, oltre all’immenso dolore, come raccontato da loro stessi gli ha permesso di legarsi ancor di più e di trovare la forza di riprovarci.

Ed ecco che qualche mese fa è arrivato l’annuncio di una nuova gravidanza. Gravidanza che, questa volta, sta andando serenamente e che è arrivata quasi alla fine.

Settimane fa i due, ospiti da Silvia Toffanin a Verissimo, avevano raccontato delle loro bellissime sensazioni e svelato che quello che presto arriverà, sarà un bel maschietto.

In questi giorni, invece, in occasione dell’ottavo mese di gravidanza, Bianca Atzei e Stefano Corti hanno deciso di festeggiare con un bellissimo baby shower. Evento caratterizzato dal colore azzurro ovviamente e raccontato con delle bellissime foto pubblicate sui social.

Con l’occasione, i due hanno anche svelato il nome, bellissimo e particolare, che insieme hanno scelto per il loro piccolo.

Noa Alexander. In otto mesi hai cambiato le nostre vite. Hai dato forma ai nostri sogni. Hai regalato pianti e sorrisi. Da quando ci sei e ti fai sentire sembra già di averti qui. La notte non ci fai più dormire. Passiamo il tempo a farti ascoltare musica, a coccolarti. Chissà come saranno le tue manine e i tuoi piedini. Chissà se avrai gli occhi del papà o il nasino all’insù. Chissà… chissà.