A lungo Bianca Atzei e Stefano Corti hanno desiderato diventare genitori e qualche mese fa la cantante è rimasta incinta. Oggi l’ex naufraga ha voluto confessare ai suoi fan il dolore che sta vivendo. Purtroppo la gravidanza si è interrotta ed è stato necessario intervenire chirurgicamente. La Atzei ha spiegato di aver pubblicato questa lettera anche per sensibilizzare su un argomento di cui si parla troppo poco e che reca vergogna a molte donne.

“Ho sempre condiviso con voi ogni parte della mia vita perché è facile far vedere i grandi sorrisi e la felicità, ma spesso accadono anche cose brutte che ti mettono a dura prova. Più di un anno fa abbiamo cercato un figlio e spesso ci siamo sentiti dire: “non pensarci, perché più ci pensi e più non arriva”.

Come fa una donna, però, a non pensarci ogni volta che le arriva il ciclo? Quando realizzi di sentirti pronta a diventare madre ecco che quello si trasforma nella cosa che più desideri al mondo. Più o meno dopo un anno ti consigliano di fare degli esami approfonditi. Così, per molti, diventa importante un aiuto tecnologico. E non importa quanti giorni devi farti le punture di ormoni in pancia e tutto il resto, anche se sei sempre meno in forze vai avanti positiva e felice perché ti aggrappi a quel 35% di possibilità di rimanere incinta. E dopo più di un anno succede. Quando ho visto quel test positivo è stato il giorno più bello della mia vita”.