Bianca Atzei e Stefano Corti insieme

Bianca Atzei e Stefano Corti sono tornati a mostrarsi insieme, immortalando un momento con il loro figlio Noah su Instagram. Questo scatto di famiglia arriva nonostante la coppia non sia più insieme, come confermato dalla stessa cantante sarda in un’intervista a Verissimo, dopo settimane di indiscrezioni sulla fine della loro storia d’amore.

La coppia si è separata lo scorso settembre, dopo un periodo di incomprensioni e distacchi. La scelta di proseguire ognuno per la propria strada è stata un addio doloroso, ma non ha cancellato l’amore che c’è stato. Il conduttore de Le Iene ha pubblicato una foto con Bianca Atzei e il loro figlio Noah, sorridenti e con un disegno natalizio in mano, sulla sua pagina Instagram. Questo scatto ha fatto ipotizzare a qualcuno un possibile ritorno di fiamma, ma per ora non ci sono conferme.

Bianca Atzei ha parlato della conclusione della relazione con Silvia Toffanin a Verissimo, affermando che la relazione è “morta e sepolta”. Ha anche spiegato che le cause della rottura erano dovute al fatto che non andava più d’accordo con l’ex compagno, senza fare riferimento alle voci di tradimento che erano circolate. La cantante ha confessato di sentirsi sola, ma di trovare la forza di risollevarsi grazie al figlio. Stefano Corti, invece, non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica sulla sua vicenda privata da quando è tornato single.