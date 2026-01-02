Bianca Atzei cancella Stefano Corti

Bianca Atzei ha pubblicato un album fotografico su Instagram per salutare il 2025, con venti scatti dei momenti salienti dell’anno appena concluso. Tuttavia, la cantante ha completamente “cancellato” Stefano Corti, il quale non appare in nessuna delle foto.

Stefano Corti si è fatto vivo sotto al post dell’ex compagna, sottolineando la sua assenza con un commento: “Manco io nelle foto”. I fan hanno commentato acidamente, ipotizzando che Bianca Atzei non lo abbia voluto ricordare. Alcuni hanno scritto frasi velenose come: “Tu sei dall’altra parte del 2025, quella da dimenticare” o “Ti ha proprio cancellato”. Bianca Atzei ha ignorato i commenti dell’ex e dei fan.

Bianca Atzei e Stefano Corti sono genitori del piccolo Noah e si sono allontanati sul finire dell’estate. Fino a settembre, si sono sempre mostrati affiatati, dichiarando di essere innamoratissimi e complici. Tuttavia, qualcosa si è rotto irrimediabilmente nella relazione per questioni caratteriali.

Atzei ha rivelato che ha fatto di tutto per tentare di salvare il legame sentimentale, ma che ogni sforzo è risultato vano per via delle troppe incomprensioni. La priorità oggi è crescere Noah senza fargli mancare il concetto di famiglia. A differenza di Bianca, Corti non ha mai dato spiegazioni a livello pubblico sulle cause che hanno portato alla rottura.