9.6 C
Roma
venerdì – 2 Gennaio 2026
Gossip

Bianca Atzei cancella Stefano Corti

Da stranotizie
Bianca Atzei cancella Stefano Corti

Bianca Atzei ha pubblicato un album fotografico su Instagram per salutare il 2025, con venti scatti dei momenti salienti dell’anno appena concluso. Tuttavia, la cantante ha completamente “cancellato” Stefano Corti, il quale non appare in nessuna delle foto.

Stefano Corti si è fatto vivo sotto al post dell’ex compagna, sottolineando la sua assenza con un commento: “Manco io nelle foto”. I fan hanno commentato acidamente, ipotizzando che Bianca Atzei non lo abbia voluto ricordare. Alcuni hanno scritto frasi velenose come: “Tu sei dall’altra parte del 2025, quella da dimenticare” o “Ti ha proprio cancellato”. Bianca Atzei ha ignorato i commenti dell’ex e dei fan.

Bianca Atzei e Stefano Corti sono genitori del piccolo Noah e si sono allontanati sul finire dell’estate. Fino a settembre, si sono sempre mostrati affiatati, dichiarando di essere innamoratissimi e complici. Tuttavia, qualcosa si è rotto irrimediabilmente nella relazione per questioni caratteriali.

Atzei ha rivelato che ha fatto di tutto per tentare di salvare il legame sentimentale, ma che ogni sforzo è risultato vano per via delle troppe incomprensioni. La priorità oggi è crescere Noah senza fargli mancare il concetto di famiglia. A differenza di Bianca, Corti non ha mai dato spiegazioni a livello pubblico sulle cause che hanno portato alla rottura.

Articolo precedente
Neve 2026: aggiornamenti e previsioni
Articolo successivo
Dunia Batma: La Regina del 2026
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.