Bialetti, perfezionata cessione Aeternum a ILLA

– Bialetti Industrie e I.L.L.A. comunicano che in data odierna si è perfezionata la cessione dell’intero capitale sociale di Aeternum, da parte di Bialetti a ILLA.

L’Operazione di cessione della società in cui, in data 13 luglio 2023, era stato conferito il ramo d’azienda costituito dal complesso di beni funzionali all’approvvigionamento, distribuzione e commercializzazione di prodotti a marchio “Aeternum”, si è perfezionata in seguito all’ottenimento, tra le altre cose, dell’autorizzazione ai sensi della normativa golden power.