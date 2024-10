Bialetti Perfetto Moka Caffè Macinato, Gusto Nocciola – Confezione da 250 gr

Price: 9,18€

Da oltre 80 anni nelle case degli italiani, Bialetti ha studiato il Caffè perfetto. Perfetto nella tostatura: tradizionale e artigianale, il metodo di tostatura Bialetti ha una durata lunga e controllata che permette di risaltare l’intero spettro aromatico delle origini di caffè; Perfetto nella macinatura: la specifica dimensione della polvere di caffè garantisce un risultato in tazza corposo, regalando cremosità ed intensità aromatica; Perfetto nel gusto: scelta delle bacche migliori, miscelazione perfetta e torrefazione di ogni singola partita, per garantire un connubio di sapori e profumi perfetto per essere preparato in Moka.

Gusto Nocciola (intensità 8, tostatura media): caffè gourmet con un aroma di nocciola caratterizzato da note tostate e da un gusto tondo e delicato; corpo avvolgente e tostatura media per creare una miscela Moka che Bialetti ha studiato per esaltarne al meglio le caratteristiche ed aromatiche

Sacchetto morbido confezionato in atmosfera protettiva, assicura la freschezza del caffè. Inoltre la speciale valvola salva aroma garantisce la conservazione ottimale del suo aroma naturale più a lungo