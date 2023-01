Bialetti Mokona, Macchina Caffè Espresso, Sistema Aperto (per Macinato, Capsule e Cialde),1050W, Argento

Descrizione Prodotto

Il mito della Moka si fa espresso!

Design unico e inimitabile

Ispirato all’autentica Moka Express, icona di design italiano nel mondo.

Lancia a vapore

Per preparare facilmente un cappuccino denso e cremoso come al bar.

Facililità di utilizzo

Due pratici braccetti per l’inserimento di capsule e cialde ESE.

Ampio serbatoio

Può contenere fino a 1,30 litri di acqua.

Utilizzo

Funziona solo con capsule Bialetti Funziona solo con capsule Bialetti Funziona solo con capsule Bialetti Funziona con capsule Bialetti, cialde ESE e caffè macinato

Pressione pompa

20 Bar 20 Bar 20 Bar 20 Bar

Caratteristiche speciali

Elegante, originale e supercompatta Supercompatta, design moderno e versatile Design e alta qualità in una macchina con prestazioni elevate, pensata per durare Design unico e inimitabile Bialetti. Ampia possibilità di utilizzo con macinato, cialde ESE e capsule

Dimensioni

9,3 x 34,0 x 22,1 cm 12,9 x 29,5 x 23,3 cm 38,5 x 16,6 x 32,5 32,0 x 22,0 x 41,0 cm

Colori disponibili

Rosso, Bianco, Ocra, Nero, Arancione, Blu Notte, Verde Menta, Fucsia Nero, Bianco, Rosso Bianco Latte, Rosso, Nero Nero, Bianco, Rosso, Silver

Espulsione capsule

Automatica Automatica Automatica Manuale

Inserimento capsula

Leva ad espulsione Leva ad espulsione Leva ad espulsione Braccetto

Tempo di riscaldamento

35 secondi 35 secondi 35 secondi 100 secondi

Wattaggio

1200 Watt 1200 Watt 1200 Watt 1050 Watt

Dimensioni serbatoio

0,5 litri 0,4 litri 0,7 litri 1,3 litri

Caratteristiche

Caffè macinato in capsule Caffè aromatizzato in capsule Bevande speciali in capsule Infusi in foglie in capsule Tè in foglie in capsule Tisane in foglie in capsule

Pressione pompa 20 bar: garantisce un’ottima estrazione per un caffè aromatico e corposo

Design unico e inimitabile: ispirato alla famosa moka express

Lancia a vapore: per preparare facilmente un cappuccino denso e cremoso come al bar

Pratica e di facile utilizzo