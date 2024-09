Bialetti Moka Express 2 Tazze – Caffettiera in Alluminio con Manico Antiscottatura (90 ml)

31,30€ - 26,90€

Descrizione Prodotto

Dal 1919

Dalla Moka al Caffè. Dal Carosello al debutto in Borsa.

La nostra è una storia italiana, lunga più di un secolo, fatta di intuzioni e incontri vincenti, di creatività e ispirazione, di sguardo al futuro e passione per il caffè.

Nel 1933 prende vita l’originale Moka Express, da allora rimasta pressoché invariata. È la moglie di Alfonso a ispirare con la sua silhouette la forma iconica a 8 lati della Moka: il capo, le spalle larghe, la vita stretta, il braccio sul fianco e una gonna plissettata…

La vera essenza del caffè italiano.

La Moka è parte di noi! Ha creato il gusto dello stare insieme attorno ad una tazzine, il piacere di condividere una storia.

Alfonso Bialetti decide di rivoluzionare un gesto quotidiano e portare nelle case degli italiani un caffè buono come quello del bar, creando un oggetto semplice e facile da usare.

Per farlo sceglie l’alluminio: un materiale leggero e resistente.

Da quasi 100 anni, la Moka Express è l’icona del vivere italiano.

Moka da sempre significa gioia di stare insieme, amicizia, amore, vicinanza; è un momento da condividere e assaporare, facile come dire “metto su un caffè, chi lo vuole?”

BIALETTI E WWF: insieme per garantire un futuro all’ORSO MARSICANO

Bialetti si impegna nella salvaguardia dell’ambiente e sostiene il progetto Orso 2×50 di WWF Italia per la tutela dell’Orso bruno marsicano con l’obiettivo di salvarlo dall’estinzione

Noi di Bialetti crediamo che la sostenibilità sia un percorso fatto da piccoli gesti come preparare una moka

Seleziona una miscela di qualità, adatta alla produzione di caffè per la Moka.

Riempi la caldaia fino al livello inferiore delle valvola di sicurezza, senza superarla e utilizzando acqua fresca, possibilmente povera di calcare.

Riempi il filtro generosamente, senza pressare la polvere di caffè, formando una piccola cunetta ed evitando fuoriuscita di polvere sui bordi della caldaia. Chiudi la caffettiera, avvitando energicamente il raccoglitore sulla caldaia e posizionala sul fornello.

La fiamma non dovrà mai avvolgere la caffettiera, bensì rimanere all’interno del fondo della stessa, onde permettere un’estrazione in tempi adeguati e non troppo rapidi. Non appena si inizia a sentire il gorgoglio tipico della Moka, il caffè è pronto e sarà necessario spegnere subito il fuoco.

Non lasciare mai bollire il caffè in eccesso: questo lo brucerebbe, compromettendone la riuscita e rendendolo troppo amaro.

Gusta il caffè caldo, appena pronto, ricordandoti di mescolare il contenuto del raccoglitore: il caffè estratto alla fine, infatti, risulta meno corposo di quello erogato all’inizio dell’ebollizione.

Moka Express Bialetti: è l’ottima caffettiera, simbolo del Made in Italy, che offre l’esperienza del vero rito italiano di preparare un buon caffè; La sua forma risale al 1933, quando Alfonso Bialetti l’ha inventata; A renderla ancora più unica è l’iconico Omino con i baffi

Qualità Bialetti: prodotto Made in Italy; Esclusiva valvola di sicurezza brevettata ispezionabile e facile da pulire; Inoltre offre un manico ergonomico per facilitare la presa del prodotto; E’ disponibile in molte misure e adatto per gas, elettrico e induzione (esclusivamente con il piattello per induzione Bialetti)

Come preparare il caffè: riempire con acqua la caldaia fino alla valvola di sicurezza, inserire l’imbuto e aggiungere il caffè macinato per Moka senza pressare, chiudere la moka e posizionarla sul piano cottura; Attendere la fine dell’erogazione all’interno del raccoglitore, spegnere il fuoco e infine godetevi un buon caffè

Un formato per ogni esigenza: le dimensioni della Moka Express si misurano in Tazzine, il caffè può essere gustato in Tazzine Espresso o in tazze più grandi in base alle proprie esigenze; Per questo Moka Express è disponibile in diverse Misure

Istruzioni per la pulizia: la Moka Express Bialetti deve essere sciacquata solo con acqua dopo l’uso; Non usare detergenti; Il prodotto non deve essere lavato in lavastoviglie poiché questo potrebbe causare il danneggiato del prodotto e quindi alterare il gusto del caffè