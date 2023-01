Bialetti Gioia Macchina caffè Espresso, Bianco

Descrizione Prodotto

Gioia: puro stile Bialetti!

Super Compatta

Gioia è pensata per ridurre gli ingombri. Con meno di 34 cm di profondità si adatta a qualsiasi cucina e spazio.

Doppio Pulsante

Tazzina o mug, il caffè è sempre Bialetti! Con Gioia puoi scegliere il caffè su misura per te: lungo o corto.

Flow Meter

Puoi impostare la quantità di caffè da erogare: premi il pulsante e non preoccuparti di ripremerlo per interrompere l’erogazione.

Sensore Capsule Bialetti

Gioia funziona solo con Capsule in alluminio, per un caffè più buono anche per l’ambiente.

Utlizzo

Funziona solo con capsule Bialetti

Pressione pompa

20 Bar

Caratteristiche speciali

Elegante, originale e supercompatta

Dimensioni

9,3 x 34,0 x 22,1 cm

Colori disponibili

Rosso, Bianco, Ocra, Nero, Arancione, Blu Notte, Verde Menta, Fucsia

Espulsione capsula

Automatica

Inserimento capsula

Leva ad autoespulsione

Tempo di riscaldamento

35 secondi

Wattaggio

1200 Watt

Dimensioni serbatoio

0,5 litri

Caratteristica

Caffè macinato in capsule

L’espresso come al bar, cremoso ed omogeneo grazie alla pompa 20 bar. Il sistema Thermoblock garantisce sempre la migliore temperatura per il caffè

Super compatta e capiente: piccola, compatta e perfetta per ogni spazio, ma dotata di un serbatoio da 0,5 litri e di un cassettino che può contenere fino a 8 capsule

Linee eleganti, attenzione ai dettagli e poggia tazza rimovibile

Funziona esclusivamente con capsule in alluminio