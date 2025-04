Bialetti: Accordo Strategico con Nuo Capital di Stephen Cheng

Nuo Capital, la società lussemburghese controllata dal magnate cinese Stephen Cheng, ha stipulato un contratto per l’acquisto del 78,567% delle azioni della Bialetti. Inizialmente, è stato raggiunto un accordo con Bialetti Investimenti e Bialetti Holding per l’acquisto del 59,002% delle azioni, con un corrispettivo di 47.334.000 euro. Successivamente, Nuo Capital ha firmato un secondo contratto con Sculptor Ristretto Investment per l’acquisizione di circa il 19,565% delle azioni per un importo di 5.731.000 euro. I due contratti prevedono che Nuo Octagon, tramite altre società controllate, acquisisca una partecipazione complessiva del 78,567% del capitale sociale di Bialetti, con un closing previsto entro la fine di giugno 2025.

Dopo l’acquisto, Nuo Capital intende lanciare un’offerta pubblica di acquisto (Opa) totale per le azioni di Bialetti quotate sulla Borsa di Milano, offrendo un corrispettivo non inferiore a 0,467 euro per azione. Al termine dell’Opa, è previsto il delisting delle azioni di Bialetti. Questa operazione si inserisce in un contesto più ampio legato al rifinanziamento del debito di Bialetti, soggetto a un accordo di ristrutturazione. Il rifinanziamento conterrà un finanziamento junior massimo di 30 milioni di euro fornito da illimity Bank e da Amco Asset Management Company, mentre un finanziamento senior massimo di 45 milioni sarà erogato da Banco Bpm in collaborazione con Bper e Banca Ifis. Inoltre, Nuo Octagon prevede apporti di equity per almeno 49,5 milioni di euro, con l’obiettivo di ridurre significativamente l’indebitamento di Bialetti.