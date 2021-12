L’amore che sta sbocciando fra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip potrebbe in qualche modo morire sul nascere perché i due sono entrambi al televoto (contro la coppia Urtis-Marini che vale come concorrente unico).

L’opinionista televisivo, entrato nella Casa da fidanzato, è ora single dopo aver lasciato la sua lei in diretta. Il pubblico premierà questa scelta o salverà il duo comico Urtis-Marini?

Nel dubbio, Miriana Trevisan dovrà fare i conti con un’ex fidanzata piuttosto ingombrante: Manuela Ferrera. L’ex showgirl e meteorina del Tg4, dopo una breve apparizione all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, è tornata alla ribalta questa settimana grazie ad una lettera pubblicata dal settimanale DiPiù indirizzata proprio alla Trevisan.

“Biagio D’Anelli non è l’uomo giusto per nessuna di noi. È l’uomo giusto per se stesso, perché di amare non è mai stato capace. Di tradire, invece, è sempre stato capacissimo. […] Cara Miriana, devi sapere che Biagio è un uomo che ha fatto soffrire tutte le donne con cui è stato e se decidi di continuare a frequentarlo prima o poi farà soffrire anche te. Lascialo”.

Manuela Ferrera e Biagio D’Anelli hanno avuto una relazione di circa un anno nel 2011, terminata a causa di un tradimento di lui. I due non sembrerebbero essere rimasti in buoni rapporti, dato che – quando la Ferrera era in Honduras – D’Anelli nel salotto di Barbara d’Urso ne ha approfittato per tirarle un po’ di frecciatine in merito ai suoi presunti ritocchi estetici.

“Protesi al gluteo? Sì è vero, ma quando era fidanzata con me non l’aveva, devo essere sincero. Ma ora è palese, si nota, l’ho notato anche ieri sera. Lei non mangia molto e dimagrendo in questi tre giorni, si vede, lo hanno visto tutti”.