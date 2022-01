Gianni Sperti nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri è tornato a spiare i telefoni dei protagonisti, nel dettaglio sotto le sue grinfie c’è finito quello di Biagio Di Maro.

L’opinionista ha subito notato che qualcosa non andava e che probabilmente quello era un secondo telefono. “Il telefono di Biagio è abbastanza vuoto, nel suo registro chiamate c’è una sola telefonata quindi tutto il resto è stato cancellato. Ci sono dei messaggi, ma non sono tantissimi. Le videochiamate? Tutte cancellate“. “Ho un solo telefono” – ha risposto Biagio Di Maro – “Non riesco a gestire tutto, ogni tre giorni viene tutto cancellato, ho un’applicazione a posta“.

Ovviamente né Gianni e né Tina hanno creduto all’esistenza di un’app che cancella messaggi e chiamate ogni 36 ore, ma l’indagine è proseguita.

“Su WhatsApp non ho trovato nulla, ma su Instagram ho trovato qualcosa. C’è una chat con una signora dove dice ‘questo è l’anno mio, vorrei fare Grande Fratello o Isola dei Famosi, ci riuscirò!’.”.

“Ma se domani trovo l’amore ed un altro domani mi arriva una possibilità del genere, posso approfittarne no?” ha chiesto Biagio sulla difensiva. “Per me che tu pensi che vuoi andare al Grande Fratello o L’Isola dei Famosi, non è un problema” – ha risposto Maria De Filippi – “Potrebbe esserlo per una donna che vuole conoscerti“.

Biagio Di Maro, Gianni Sperti gli spia il telefono: “Perché chatti con Jo Squillo?”

Ma è con la chat di Jo Squillo che si apre un vero e proprio dibattito. A trovarla è stato Gianni su Instagram.

“Su Instagram c’è una chat con Jo Squillo“. “Sì ho chattato con lei, ci mettiamo qualche like qual è il problema?“. Ad intervenire è stata anche la donna con cui Biagio si vede, Elena: “Biagio non ti ha detto la verità su Jo Squillo. La verità è che Jo Squillo l’ha trovata nell’albergo dove lui alloggia perché lei era appena uscita dal Grande Fratello e le ha chiesto il numero di telefono!“. / “Ci siamo incontrati nell’albergo, ci siamo parlati e poi ci siamo seguiti su Instagram. Ma dov’è il problema?” ha ribadito Di Maro.

Sorella Jo che dà il suo contatto a Biagio in albergo.