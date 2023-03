Biagio Di Maro approda al cinema? L’inedita rivelazione

Biagio Di Maro è stato un celebre concorrente di Uomini e Donne, nel corso delle ultime ore, l’ex cavaliere si è lasciato andare ad un’inedita rivelazione sui social. Nel dettaglio, ha dichiarato che presto approderà nel mondo del cinema. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Biagio Di Maro è stato uno dei protagonisti più chiacchierati e popolari di Uomini e Donne. Tuttavia, di recente l’uomo è stato costretto ad abbandonare il programma dopo che Maria De Filippi lo ha invitato ad andare via. Il motivo? Sembra che le sue conoscenze non si concretizzavano mai in una relazione seria e duratura.

Nonostante si sia allontanato dalla luce sei riflettori, Biagio è molto attivo sui social, in particolare su TikTok. Qui condivide divertenti video e scaglia anche qualche frecciatina agli opinionisti del programma condotto da Maria De Filippi, come per esempio a Tina Cipollari.

Nel corso delle ultime ore, nel tentativo di rispondere ad una frecciatina lanciata di un utente, l’uomo si è reso protagonista di un inaspettata confessione. Nel dettaglio, ha svelato che presto debutterà nel mondo del cinema in qualità di attore:

Ti rispondo, infatti prossimamente avrai una bella sorpresa e mi

vedrai in un film. Goditelo e fatti una bella serata.

Biagio Di Maro annuncia un’inaspettata notizia

La risposta dell’ex cavaliere ha sollevato la curiosità dei suoi fan i quali gli hanno chiesto maggiori informazioni. Queste sono state le parole del diretto interessato: