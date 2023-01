Biagio D’Anelli su Oriana Marzoli: “Hanno chiesto la sua espulsione dal Cile, là ha 76 denunce”

Biagio D’Anelli ha indagato (sì, ha usato proprio questo verbo) su Oriana Marzoli ed ha scoperto quello che sembrerebbe essere un problema fra lei e il Cile, paese dove “hanno chiesto l’espulsione”.

“La vera notizia è che Oriana Marzoli sta imparando a fare i reality grazie a questo Grande Fratello Vip” – ha esordito Biagio D’Anelli su Instagram – “Ebbene si, al GF Vip italiano lei sta imparando un po’ a limitare il suo atteggiamento peperino. Tant’è vero che lei ha partecipato a tantissimi reality, è la regina dei reality. Ma dove ha peccato veramente di brutto è stato in Cile”.

Biagio D’Anelli: “Oriana Marzoli in Cile si è comportata in maniera vergognosa”

L’ex vippone ha poi proseguito:

“In Cile lei si è comportata in una maniera vergognosa, schifosa. Tant’è vero che ad una ragazza di colore, brutto ripeterlo, ma l’ha chiamata “scimmia, babbuina” e sono arrivate alle mani. Praticamente ha avuto delle denunce. Ci sono dei blog dove dichiarano che lei ha avuto 78/79 denunce. No, ho indagato, ne sono 76. Tant’è vero la Nazione del Cile, e tutti gli utenti che seguivano quel reality, hanno chiesto l’espulsione dal Cile. Infatti lei di corsa è scappata da quella Nazione là. Io mi auguro che il Grande Fratello Vip le faccia questa domanda perché è giusto capire e indagare. 76 denunce!”.

“Perché Oriana parla con la cadenza spagnola?”

Biagio D’Anelli ha poi parlato dell’accento della Marzoli a suo dire “troppo latineggiante”.

“Io non riesco a capire come mai parla con la cadenza spagnola quando lei parla l’italiano benissimo, parla un italiano perfetto. Meglio di noi italiani stessi. Questa cosa non l’ho mai capita. Perché parla in maniera lataniggiante se parla un italiano perfetto? Anche perché noi italiani siamo amanti dello straniero e questo è un dato di fatto. Io aspetto la domanda di Alfonso Signorini: “Oriana, ma perché parli spagnolo se parli italiano meglio di noi? Voglio sentire la sua risposta”.

Oriana è Venezuelana e abita da anni in Spagna, l’accento non tutti riescono a perderlo. Avete sentito come parla Garrison dopo quarant’anni di vita in Italia?