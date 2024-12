Biagio D’Anelli pubblica un video: “Lorenzo e il guru della moda”

Negli ultimi due mesi, sui social si sono diffuse voci riguardanti un presunto guru della moda legato a Lorenzo Spolverato. Questi rumor hanno attirato l’attenzione di giornalisti come Grazia Sambruna e Biagio D’Anelli, che hanno iniziato a indagare. Sambruna ha raccolto testimonianze di Jenny Urtis e tre settimane fa il tema è emerso anche durante una puntata del Grande Fratello. Il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato articoli su questo guru, mentre Spolverato ha negato qualsiasi coinvolgimento.

Tuttavia, Signorini ha discussso nuovamente la questione, mostrando a Lorenzo immagini in cui la madre di un’altra concorrente, Shaila, lo chiama gay. Ha insistito sul fatto che non importa se Spolverato è eterosessuale o omosessuale, ma si chiedeva perché la questione venisse sollevata continuamente. Lorenzo ha ribadito di essere attratto solo dalle donne e di non aver mai avuto esperienze con uomini. Ha dichiarato che se fosse stato attratto da un uomo, lo avrebbe fatto sapere.

Biagio D’Anelli ha poi rivelato che il presunto guru della moda ha concesso un’intervista a Nuovo Tv, dichiarando di aver registrato video che mostrano Lorenzo. D’Anelli ha promesso che il pubblico avrebbe conosciuto la “verità” sull’argomento. Ha condiviso un video su Instagram che mostra Spolverato avvicinarsi a questo guru.

Signorini ha anche sollevato domande su un possibile flirt tra Lorenzo e il guru, al quale Lorenzo ha risposto con sorpresa, negando qualsiasi coinvolgimento. I post sui social mostrano che i fan avrebbero voluto vedere un confronto diretto tra la madre di Shaila e il guru, se il Grande Fratello fosse andato in onda qualche anno fa.

Nel complesso, la questione del presunto guru della moda e della sessualità di Spolverato sta generando un notevole interesse e speculazioni, ma Lorenzo continua a sostenere la sua innocenza riguardo a queste insinuazioni.