Continua la pseudo storia tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. Fino ad oggi il gieffino si è trattenuto (per modo di dire) con la coinquilina visto che è fidanzato, ma le cose sono cambiate nelle ultime 24 ore. Ieri D’Anelli durante una discussione con la Trevisan ha lasciato la compagna: “Lascio pubblicamente la mia fidanzata, sono single e faccio quello che mi pare! […] Se mia sorella mia ha detto negli auguri di natale ‘Ama, ridi e gioca’, significa che da oggi sono single davvero. Io non rimpiango nulla di quello che ho fatto. Quando stavamo ballando, ti avrei presa e riempita di baci, ma non l’ho fatto perché avevo testa e cuore in contrapposizione“.

Ma la fidanzata di Biagio esiste?

Ne siamo sicuri?#GFVIP pic.twitter.com/1Kri5gBtO8 — Leviticcà (@leviticca) December 20, 2021

Biagio ha una fidanzata a casa, fino a ieri voleva lasciarla per Miriana perché voleva viverla fuori e ora fa il cretino con Nathaly però voi odiate talmente tanto Miriana da non voler manco ammettere che ha ragione a non farsi piacere questi comportamenti di lui #gfvip pic.twitter.com/ZcTzVTo3Lt — Debina 87 🐍 (@Debina87) December 24, 2021

Biagio D’Anelli e la gelosia di Miriana Trevisan.

La Trevisan si è lamentata degli approcci troppo fisici di Biagio D’Anelli con altre gieffine: “A me Miriana, se ci sono delle cose che mi possono dare fastidio te lo dico. Ad esempio vorrei un limite. Certe volte dai troppa confidenza a livello fisico ad altre ragazze. Mi da fastidio. Se tu ti baci sul collo con delle donne mi infastidisce. Lo fai con tante. Ogni volta che ti vedo sei con una che la consoli, poi prendi la mano ad un’altra, abbracci in modo molto forte, è un continuo. A me che svegli una donna con un abbraccio non lo posso accettare ad esempio. Queste cose non mi piacciono e non mi far passare per pazza. Quel tempo che dedichi ad altri potresti dedicarlo anche a me, che ti devo dire sono sincera“.

In ogni caso questa relazione durerà quanto un gatto in tangenziale, visto che domani al 99% uscirà proprio Biagio.