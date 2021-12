Biagio D’Anelli è entrato al Grande Fratello Vip da fidanzato e potrebbe uscire da single, perché secondo quanto scrive Novella 2000, la sua compagna Silvana Curcio avrebbe deciso di mollarlo. I due vivono una relazione a distanza da circa tre anni: lui a Milano, lei a Stoccarda. Un amore annunciato a Pomeriggio 5 e continuato su qualche pagina di settimanale, salvo poi l’oblio mediatico.

Ora però questo amore potrebbe tornare al centro del gossip perché secondo quanto scritto dal settimanale diretto da Roberto Alessi, Silvana Curcio avrebbe dato il ben servito a Biagio D’Anelli.

“Secondo quanto apprende Novella 2000, infatti, Silvana Curcio avrebbe deciso di mollare Biagio ora che D’Anelli, concorrente del GFVip, ha manifestato un chiaro interesse verso la coinquilina Miriana Trevisan. […] è innegabile che Biagio nutra del tenero per l’ex valletta di Mike Bongiorno. Nelle ultime dirette del reality il flirt dei due, condito per ora da carezze e qualche effusione, è stato anche argomento di dibattito con gli altri concorrenti”.

E ancora:

“Il gieffino ha tuttavia spiegato a Miriana e ai compagni che potrebbe cedere al corteggiamento dell’ex Velina solo se sapesse che il legame con la Trevisan avrà un futuro. Futuro che al momento Biagio ritiene però inconciliabile con il suo, perché vivendo all’estero dovrebbe dare il via a una relazione a distanza. Può essere stato proprio tutto ciò, se davvero le voci dovessero rivelarsi fondate, a convincere l’ex Miss Silvana Curcio dell’urgenza di troncare la relazione con Biagio D’Anelli?”.

Biagio D’Anelli in nomination, lunedì uscirà da single?

Domande a cui avremo risposta presumibilmente durante la diretta di lunedì prossimo (questo venerdì, essendo Vigilia di Natale, il Grande Fratello Vip non andrà in onda). Il gieffino però rischia il posto in gioco perché è proprio al televoto (eliminatorio) contro Miriana Trevisan e la coppia composta da Valeria Marini e Giacomo Urtis.