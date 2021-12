Biagio D’Anelli è gay? Katia Ricciarelli spera di no.

La cantante, in camera con Soleil Sorge e Manila Nazzaro, si è lasciata andare a dei commenti davvero infelici in merito alla sessualità del nuovo gieffino che dovrebbe dormire con la Sorge e Belli nel lettone a quattro piazze nella camera privata.

“Ma mica ci entrano loro due là dentro“, ha esordito Katia Ricciarelli, “Speriamo che non ci entrino là [nel letto insieme Giacomo e Biagio, ndr] se no perdiamo tutti gli uomini qua“. A questo punto Soleil Sorge ironicamente ha risposto: “Guardate che Giacomo se li cattura tutti…”, tant’è che la cantante ha poi aggiunto sottovoce: “Ma Biagio è normale? O è gay? Spero di no, se no si perdono tutti gli uomini per la strada qua“. “In che senso normale? No, non è gay, non mi risulta“, ha risposto la Nazzaro. “Gay? Non lo so“, la replica della Sorge.

Biagio D’Anelli ovviamente è all’oscuro di questa conversazione e non ha la minima idea che il suo orientamento sessuale è stato argomento di gossip. Scivolone bis per la Ricciarelli, che solo qualche mese fa aveva etichettato le camicie floreali di Alex Belli “da R Word”.

Biagio D’Anelli, il suo orientamento sessuale dibattuto in casa

Manila Nazzaro e Soleil Sorge non credono che Biagio sia gay, infatti nella clip di presentazione l’opinionista Mediaset ha vantato tutte le sue conquiste. “A differenza di tante persone che millantano flirt ho avuto frequentazioni e flirt con donne dello spettacolo, alcune sono uscite pubbliche altre no. Ho già detto che amo le donne?”.

Fra le donne famose che sarebbero state con D’Anelli ci sono Malena, Emanuela Tittocchia e Flavia Vento.