Oggi è andata in onda l’intervista che Miriana Trevisan ha registrato giovedì mattina con Silvia Toffanin. A Verissimo l’ex gieffina ha lasciato definitivamente Biagio D’Anelli e ha anche spiegato i motivi.

“Per me finisce qui questa relazione. Questa è l’ultima volta che ne parlerò pubblicamente. Non lo voglio accanto a me e a mio figlio. Avevo già dei sentori quando è rientrato nella casa del GF Vip, ma quando sono uscita ho avuto le prove. Era freddissimo e poi ho visto quello che ha detto a Pomeriggio 5 e Mattino 5, cose assurde. Quindi non ne voglio più sentir parlare”.