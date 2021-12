Biagio D’Anelli – messo alle strette da Alfonso Signorini – ha svelato cosa ha fatto con Miriana Trevisan nascosto dalle telecamere della camera da letto. Ma andiamo per gradi.

Chiamata da Alfonso Signorini ad indovinare la data della finale del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan ha indovinato al primo colpo ed il conduttore le ha così chiesto “ma non è che te lo ha detto Biagio?“. L’ex showgirl di Non è la Rai è rimasta vaga ed ha risposto “può darsi, parliamo molto sotto le coperte“.

Una battuta che non è piaciuta a Biagio D’Anelli che ha immediatamente negato. “Mai, non è mai successo. Io sono un giocatore corretto non gliel’ho mai detto, sotto le coperte abbiamo fatto altro“. Ed è a questo punto che il conduttore ha indagato. “Cosa avete combinato sotto le coperte?“. “Abbiamo parlato della vita di Miriana” – ha detto – “E ci sono stati dei baci, le ho dato un bacio sul collo e sulla guancia“. Zan zan.

Miriana Trevisan si dichiara a Biagio D’Anelli, ma c’è una cosa non detta https://t.co/cth63jhfCO #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 10, 2021

A questo punto la domanda è solo una: che fine ha fatto la famosa fidanzata di Biagio D’Anelli?

