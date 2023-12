Biagio Antonacci svela il prossimo album

Il nuovo album si intitola L’inizio e sarà lanciato a gennaio 2024.

“Non un grande novità, ma una bella novità”. Con queste parole, Biagio Antonacci ha dato anticipo del suo sedicesimo album in studio, in uscita il 12 gennaio in tutti i negozi su etichetta Iris e distribuito da Epic Records/Sony Music Italy.

Passati quattro anni dalla pubblicazione dell’ultimo album di inediti, “Chiaramente visibili dallo spazio“, il cantante ritorna con “L’inizio“, che sarà disponibile nella versione digitale, ma non solo. È, infatti, prevista anche la pubblicazione su cd, in versione Juke Box ed autografato, e su vinile (già in pre-order online).

L’inizio, il nuovo album di Biagio Antonacci

Dopo un’estate trascorsa tra i palazzetti d’Italia per portate il “Palco centrale tour“, e tra le location più caratteristiche del nostro paese con la “Biagio Antonacci estate 2023” per ripercorrere i successi della sua carriera, Biagio Antonacci ha stupito i fan con l’annuncio di un nuovo album.

“L’inizio” conterrà complessivamente 15 tracce. Oltre a materiale inedito saranno compresi gli ultimi singoli pubblicati dal cantante: “Seria“, “Telenovela” (risalenti al 2022), “Sognami” (feat. Tananai e Don Joe pubblicato durante il Festival di Sanremo) e “Tridimensionale” (collaborazione con Benny Benassi del 2023).

Lo stesso Biagio Antonacci, in un messaggio rivolto ai fan, ha voluto spiegare la scelta del titolo: “L’inizio è in ogni germoglio, ad un tratto chiude le distanze e ci si tocca”. “È ripartenza, è rinascita, è un giorno diverso. È una finestra che si apre nella mia mente, porta luce e nuova visione ai miei occhi”, ha poi sottolineato il cantante.

Sulla copertina dell’album compare proprio Biagio Antonacci, fotografato da solo accanto ad un’auto e circondato dalla natura, come si può vedere dal post che lui stesso ha pubblicato sul suo profilo Instagram.