Biagio Antonacci, la scaletta dei concerti 2023: tutte le canzoni

Biagio Antonacci, la scaletta dei concerti nei palasport nel 2023: tutte le canzoni dei nuovi live del cantautore di Rozzano.

Biagio Antonacci è tornato. Dopo un’attesa di tre anni, l’artista si è ripreso il centro del palco… in tutti i sensi. Con il Palco Centrale Tour, il cantautore di Rozzano è diventato nuovamente protagonista di un tour di straordinario valore, per condividere con il pubblico le emozioni che solo le sue canzoni sanno regalare. I concerti di Biagio rappresentano un’esperienza unica, in grado di catturare l’anima di migliaia di appassionati di musica italiana. Grazie alla sua voce profonda e intensa, è riuscito a conquistare il cuore del pubblico, e ogni suo concerto rappresenta un’opportunità per immergersi in un universo di straordinarie canzoni. Scopriamo insieme quali sono quelle inserite nella scaletta dei suoi concerti in questo 2023.

I concerti di Biagio Antonacci nel 2023

Durante gli anni, Biagio è riuscito a costruire una carriera brillante, imponendosi come un autore e interprete di grande talento e sensibilità. Le sue canzoni, intrise di poesia e sentimento, raccontano storie di amore, dolore, speranza e nostalgia, toccando le corde più profonde del cuore. Nei suoi concerti, la sua più grande qualità sta nel riuscire a trasformare queste emozioni in un’esperienza viscerale, in grado di coinvolgere il pubblico in un viaggio musicale che rimane impresso nella memoria.

Biagio Antonacci

Se anche tu vuoi respirare l’atmosfera calorosa e familiare che solo i concerti di Antonacci sanno regalare, hai ancora diverse possibilità prima della fine della leg primaverile del tour. L’artista sarà di scena il 16 e 17 maggio al Palaflorio di Bari, il 23 maggio al Palacalafiore di Reggio Calabria, il 25 maggio al Palasele di Eboli (Salerno) e il 27 maggio al Modigliani Forum di Livorno.

La scaletta dei concerti

Nei suoi concerti Biagio sta ripercorrendo in musica i momenti più indimenticabili della sua carriera, attraverso alcune delle canzoni più amate del suo repertorio. Brani che hanno fatto la storia e che ancora oggi non smettono di emozionare milioni di persone in tutta Italia.

Al di là delle possibili modifiche presenti nella scaletta da una data all’altra, generalmente la setlist preparata per questo tour dovrebbe essere la seguente:

– Convivendo

– Se fosse per sempre

– Mio padre è un re

– Quanto tempo e ancora

– Il cielo ha una porta sola

– Lascia stare

– Non so più a chi credere

– Il mucchio

– Angela

– Non è mai stato subito

– Ti dedico tutto

– Non ci facciamo compagnia

– Ti penso raramente

– Seria

– Buongiorno bell’anima

– Dolore e forza

– Vivimi

– Se è vero che ci sei

– Le cose che ho amato di più

– Ti ricordi perché

– Tu sei bella

– Tra te e il mare

– Mi fai stare bene

– Mio fratello

– Per farti felice

– Pazzo di lei

– Sognami

– Non vivo più senza te

– Liberatemi

– Iris

– Telenovela

– Se io se lei