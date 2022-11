Biagio Antonacci, la scaletta dei concerti 2022: tutte le canzoni

Biagio Antonacci in tour nel 2022: la scaletta dei concerti del cantautore milanese, tutte le canzoni del Palco Centrale Live.

Finalmente anche Biagio Antonacci è tornato in tour. Dopo aver a lungo atteso, il cantautore si è ripreso la scena sul palco per un giro di concerti che lo porterà in buona parte dell’Italia in questo autunno. Un tour davvero speciale: s’intitola Palco Centrale Tour 2022 e vedrà l’artista protagonista in tutti i palazzetti più importanti del nostro Paese per una serie di live con un palco centrale, per poter avere uno sguardo sul pubblico a 360 gradi. Andiamo a scoprire la scaletta di questi attesissimi spettacoli.

Le date del tour di Biagio Antonacci

Un 2022 di musica per Biagio Antonacci, tornato a esibirsi per la prima volta dopo tanto tempo al Lido di Jesolo, per la data zero di un lungo tour che lo porterà in giro per sei delle maggiori città italiani, all’interno di palazzetti molto speciali.

Biagio Antonacci

Di seguito il calendario completo con tutti i concerti:

– 8 novembre al Palazzo dello Sport di Roma

– 11 novembre al Palasele di Eboli (Salerno)

– 17 e 18 novembre al Palaflorio di Bari

– 14 dicembre al Pala Alpitour di Torino

– 17 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze

– 19 e 20 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

La scaletta dei concerti di Biagio Antonacci nel 2022

Appuntamenti speciali e attesissimi dai fan di Biagio, che grazie al palco posizionato al centro potranno ammirare il cantautore in tutto il suo splendore da ogni angolazione. Con quasi quarant’anni di carriera alle spalle, Antonacci vanta ormai un repertorio talmente ampio da potersi permettere di cambiare scaletta a ogni serata. Ecco quali sono state le canzoni presentate nella data zero di questo tour:

– Convivendo

– Se fosse per sempre

– Mio padre è un re

– Quanto tempo e ancora

– Il cielo ha una porta sola

– Lascia stare

– Non so a chi credere

– Il mucchio

– Angela

– Non è mai stato subito

– Ti dedico tutto

– Non ci facciamo compagnia

– In mezzo al mondo

– Ti penso raramente

– Seria

– Buongiorno bell’anima

– Dolore e forza

– Vivimi

– Se è vero che ci sei

– Insieme finire

– Sappi amore mio

– Le cose che hai amato di più

– Ti ricordi perché

– Tu sei bella

– Tra te e il mare

– Mi fai stare bene

– Mio fratello

– Per farti felice

– Pazzo di lei

– Sognami

– Non vivo più senza te

– Liberatemi

– Iris

– Telenovela

– Se io, se lei