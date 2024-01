Biagiarelli: "In ultimi 6 anni non invitato a festa del bio”. L'Adnkronos: "Tutto confermato"

Abbiamo ricevuto questa email dal signor Lorenzo Biagiarelli, il foodblogger compagno di Selvaggia Lucarelli, che ha messo in dubbio dei post della ristoratrice di Lodi, Giovanna Pedretti:

“Con la presente vi chiedo immediata rettifica dell’articolo da voi pubblicato in data 20.01.2024 (eccolo), contenente informazioni false e lesive della mia reputazione. Non sono mai stato contattato dall’organizzazione di ‘Festa del Bio’ né per questa edizione, né negli ultimi sei anni. Non sono mai stato ‘tra i grandi protagonisti’ dell’edizione di Milano. Non sono, pertanto, ‘stato escluso’ dall’edizione milanese di quest’anno, dal momento che non vi sono mai stato incluso. Alla luce del vostro ulteriore rilancio della notizia falsa (qui l’articolo) che mi riguarda chiedo un’ulteriore smentita, sottolineando anche che il vostro riferimento a ‘una certa violenza’ delle parole con cui ho smentito i fatti a me attribuiti, e ‘l’utilizzo della clava social’ ai vostri danni sono ulteriori affermazioni false”.

La risposta della redazione

Il nostro articolo è breve e di facile comprensione. Le precisazioni di Biagiarelli ne confermano il contenuto. Confermiamo, infatti, che a marzo ci sarà la Festa del Bio a Milano. Confermiamo che il signor Biagiarelli non è in programma (nessuno ha mai detto che sia stato invitato e poi escluso). Confermiamo che in passato Biagiarelli aveva preso parte alla kermesse (le prove sono sul web). Confermiamo che il sito della Festa del bio lo include , con tanto di sua biografia, nella pagina “Protagonisti” della storia della manifestazione.

Nel merito della ”violenza verbale” del post di Biagiarelli sul suo canale social contro l’Adnkronos non crediamo spetti a lui stabilire cosa sia violento e cosa no. E forse questo è l’unico vero aspetto che ci auguriamo riesca a comprendere.