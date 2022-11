Biagiarelli in crisi dopo l’uscita da Ballando, un giudice lo critica: “Faceva dei compitini”

Sabato scorso a Ballando con le Stelle sono finiti al ballottaggio Rosanna Banfi, Alex Di Giorgio e Lorenzo Biagiarelli, alla fine lo chef ha avuto la peggio. Il compagno di Selvaggia Lucarelli è stato eliminato e sono scoppiate diverse polemiche. Sui social c’è chi fa notare che in gara sono rimasti anche concorrenti che ballano peggio di Lorenzo e chi sostiene che la sua eliminazione sia dovuta in parte alla storia con Selvaggia (di questo parere è anche Anna Pettinelli).

Biagiarelli pare non abbia preso benissimo la sua uscita dal programma e a rivelarlo è stata la sua ballerina, Anastasia Kuzmina: “La verità è che Lorenzo sta male. Lui mi ha giustamente fatto notare che abbiamo fatto un errore di valutazione. Pensavamo che lui sarebbe stato un concorrente come tutti gli altri. Però non è proprio così. Credevamo che l’importante fosse dare il massimo in pista e migliorare ogni volta. E in questo noi abbiamo sbagliato. Inoltre è anche scomparsa sua suocera poche ore prima della diretta di Ballando con le Stelle. Se speriamo nel ripescaggio? Certo, può succedere staremo a vedere“.

Biagiarelli, le critiche di Carolyn Smith: “Quello che faceva era come un compitino”.

Carolyn Smith in un’intervista rilasciata ieri a Tv Sorrisi e Canzoni ha bacchettato Biagiarelli. La giudice ha detto di non aver visto l’anima del concorrente. Secondo la coreografa, Lorenzo ha portato a casa anche esibizioni complicate, ma sempre confezionandole come dei compitini: “No, io non ho visto la sua anima. Scusate ma devo essere onesta. Lui ha fatto bene coreografie anche difficili, ma era tutto come un “compitino”. E una volta sono “sbottata”. Mi fa arrabbiare quando si parla di lui solo perché è il fidanzato di Selvaggia. Non non l’abbiamo visto in questa maniera. E poi mi fa un po’ sorridere quando la Lucarelli discute i miei giudizi tecnici“.