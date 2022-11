Biagiarelli eliminato da Ballando: le parole della fidanzata, Selvaggia

Dopo sette puntate, ieri sera Lorenzo Biagiarelli è stato eliminato da Ballando con le Stelle. Lo chef è uscito proprio la sera in cui i giudici gli hanno fatto i complimenti per la sintonia appena trovata con la ballerina Anastasia Kuzmina. Di questa chimica artistica ha parlato anche la fidanzata di Biagiarelli, Selvaggia Lucarelli.

“Inizialmente ammetto che i miei colleghi un po’ di ragione l’avevano. Il problema non era il prendere dei caffè insieme. Il punto è che da voi ci si aspettava da subito un certo affiatamento. Questo non c’è stato all’inizio e io lo sapevo. Lorenzo è un diesel, è una persona diffidente. Lui aveva anche una grande paura di questo programma e di Mariotto e Carolyn Smith. Sapevo che piano, piano si sarebbe sciolto. Ed è un po’ quello che mi ha ammesso e lo stesso è accaduto con me. Nel nostro privato, lui c’ha messo un po’ a convincermi. Poi c’è stato pure un picco negativo, come è accaduto qui la terza settimana.

Lui però sa recuperare bene, distrugge e poi recupera alla grande. Devo dire che la cosa bella è che loro due funzionano veramente. Si piacciono nel senso più bello del termine. Stasera si è visto che eravate più affiatati”.