Biagiarelli e Lucarelli, le reazioni opposte all’eliminazione di lui a Ballando: “Lanciafiamme in diretta!”

Nonostante la sua ingiusta e prematura eliminazione, sabato sera Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina non hanno avuto giustizia e non sono passati al ripescaggio (ce l’ha fatta invece Luisella Costamagna). Selvaggia Lucarelli aveva previsto tutto e ha dimostrato le sue doti da veggente (o semplicemente da persona perspicace) pubblicando una chat tra lei e un suo amico. In questo screen di WhatsApp si legge quello che Selvaggia aveva previsto alle 21:00 per la puntata del ripescaggio, che sarebbe iniziata pochi minuti dopo: “La mia chat di ieri prima della gara. Qui ho risposto ad un amico che mi ha chiesto come sarebbe andata la puntata“.

“Non esce nessuno. Rientrerà Luisella Costamagna. Saranno tutti carini con Lorenzo perché tanto se lo sono tolti dal ca**o. – si legge tra i messaggi di Selvaggia – Potrei scrivere già come andrà la settimana prima ormai”.

E in effetti le cose sono andate proprio così. I giudici hanno speso – stranamente – belle parole per Biagiarelli, che però non è passato e non ballerà nella finalissima.

Biagiarelli, la dedica di Selvaggia per il fidanzato: “Vorrei ballare sopra le cose come fai tu”.

Ieri pomeriggio la Lucarelli ha dedicato una storia e un post Instagram al compagno. La giudice di Ballando ha dichiarato che vorrebbe lasciar correre come fa Lorenzo, ma che lei al suo posto avrebbe tirato fuori il ‘lanciafiamme’ sulla pista di Ballando con le Stelle.

“Comunque siamo veramente diversi. Io ieri al posto suo tiravo fuori il lanciafiamme e me ne andavo via facendomi spazio tra la cenere. Lorenzo Biagiarelli sei Gesù. Vorrei essere capace di ballare sopra le cose come fa lui. Nonostante tutto”.

Lo chef ha risposto al post della fidanzata con un semplice: “Ti amo, sono qui a casa ed è quasi Natale“.

Comunque Selvaggia ha ragione, Biagiarelli ha mantenuto la calma in ogni occasione, anche quando Carolyn Smith (che in passato l’ha criticato anche sui giornali) l’ha bacchettato per aver rivolto uno sguardo a Selvaggia. Non solo per un’eliminazione ingiusta, Lorenzo verrà ricordato a Ballando anche per la sua grande educazione.