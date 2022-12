Biagiarelli, come mai è uscito da Ballando: parla un giudice del programma

Nella puntata del 19 novembre di Ballando con le Stelle Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina sono stati eliminati dopo essere finiti al ballottaggio con Alex Di Giorgio e Rosanna Banfi.

Quella dello chef è stata sicuramente l’eliminazione più discussa di questa edizione e la stessa Kuzmina ha sollevato diversi dubbi: “Lo volevano fuori. Era difficile combattere contro l’odio contro di lui. Diciamo che l’hanno fatto fuori, come volete che stia lui, non bene sicuramente. L’ho sentito e mi ha detto che abbiamo fatto l’errore di pensare che lui fosse un concorrente come gli altri. Pensavamo che per andare avanti sarebbe bastato ballare bene e portare belle coreografie. Però evidentemente abbiamo sbagliato. Adesso vedremo cosa succederà nel ripescaggio“.

Anche Selvaggia Lucarelli ha accusato i suoi colleghi di non aver mai risparmiato critiche ingiuste a Biagiarelli. La giornalista ha anche fatto una previsione sulla puntata di Ballando dedicata al ripescaggio: “Se ripescheranno Lorenzo? Oddio visto come vanno le cose secondo me ripescheranno chi non ha potuto ballare per 7 puntate“.

Biagiarelli, le parole di Ivan Zazzaroni: “A me sta simpatico, ma altri ballano meglio di lui”.

Ospite a Un Giorno da Pecora Ivan Zazzaroni ha punzecchiato Selvaggia Lucarelli ed ha spiegato che non ha mai avuto pregiudizi nei confronti di Biagiarelli. Se Lorenzo è uscito – per Ivan – è perché altri concorrenti ballano meglio di lui.

“Selvaggia dice che abbiamo giocato contro Lorenzo, che peraltro a me è anche simpaticissimo. Come mai è uscito? Lui non balla male ma c’è chi balla meglio. Per quanto riguarda i concorrenti rimasti in gara, la scorsa settimana hanno raccontato le loro storie. Piangevano tutti, hanno avuto storie molto tristi. Solo io non ho pianto. Faccio fatica a piangere per le vite degli altri. Ma hanno portato in scena cose molto belle”.

Che tra i concorrenti rimasti in gara a Ballando ce ne siano alcuni che ballano meglio di Biagiarelli è sicuro, ma è altrettanto vero che ce ne sono altri che ballano peggio di lui.

Eliminazione ingiusta di Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina: nelle ultime due puntate Lorenzo è cresciuto molto nel ballo#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/ulCWb4EcYQ — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 20, 2022

L’articolo Biagiarelli, come mai è uscito da Ballando: parla un giudice del programma proviene da Biccy.it.







Fonte