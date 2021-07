È tornato a terra Jeff Bezos, che oggi ha compiuto la prima missione con uomini a bordo con il New Sheppard della sua Blue Origin. La missione è riuscita e non è mancato l’applauso d’ordinanza dei tecnici di Blue Origin, l’azienda spaziale del visionario miliardario, i quali hanno seguito la missione da 11 minuti.

“Il miglior giorno della mia vita”: così Jeff Bezos ha commentato il successo del volo suborbitale dall’interno della New Sheppard. Il patron della Blue Origin ha salutato dal finestrino col pollice alzato il team accorso per il recupero dell’equipaggio.

Tutti i membri dell’equipaggio sono apparsi sorridenti e in ottime condizioni. Jeff Bezos è stato il primo a uscire. Poi è stata la volta del 18enne olandese Oliver Daemen, quindi è uscita la statunitense 82enne Wally Funk, che si è guardata intorno con un sorriso radioso e le braccia spalancate: aspettava da 60 anni questo momento. Subito dopo ha rimesso i piedi sul suolo terrestre anche Mark Bezos, fratello del fondatore del colosso dell’ecommerce Amazon. E per festeggiare la missione riuscita di 11 minuti nello spazio, tutti e quattro i componenti dell’equipaggio hanno indossato il tradizionale cappello texano da cowboy.

Intanto Virgin Galactic di Richard Branson cala a Wall Street, dove perde il 4% dopo il successo della missione di Jeff Bezos.