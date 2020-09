Perché Beyoncé si chiama proprio così? A scegliere il nome è stata sua mamma Tina Knowles-Lawson come confessato durante il primo episodio del podcast In My Head with Heather Thomson.

“Beyoncé” in realtà non è un nome, bensì un cognome, quello del nonno della popstar (papà della signora Tina).

“Il mio nome era Celestine Beyoncé, a quel tempo però non era una cosa interessante avere un nome strano. Io desideravo che il mio nome fosse Linda Smith perché quello sì che era un nome fantastico”.

Col tempo Celestine ha iniziato a farsi chiamare col diminutivo ‘Tina’ e quando si è sposata con Mathew Knowles ha perso il cognome Beyoncé ed ha usato quello del marito (nonché padre della popstar). Quando – dopo trent’anni insieme – si è separata e si è sposata con l’attore Richard Lawson, la donna ha optato per tenere il doppio cognome.

Il cognome Beyoncé, tra l’altro, è stato pure storpiato nei documenti della famiglia.

“Quando sono diventata grande, ho chiesto a mia madre: ‘Perché il cognome di mio fratello è scritto B-E-Y-I-N-C-E?‘. E mia mamma mi ha risposto che era così che lo avevano scritto sul certificato di nascita. Ho replicato che avrebbe potuto dire qualcosa e farglielo correggere. Mia mamma mi ha detto: ‘Ci ho provato ma mi hanno detto di essere felice che avevi un certificato di nascita, perché una volta le persone nere non potevano avere certificati di nascita’. Dev’essere stato orribile non poter dare ai propri figli il cognome scritto correttamente. Quindi molti di noi lo hanno scritto diversamente. Le persone non capiscono che è lo stesso nome”.

Insomma, Beyoncé si chiama così perché era il cognome della madre.

Meraviglia.