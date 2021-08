Il nuovo album di Beyoncé arriva (questa volta annunciato e non a sorpresa come gli ultimi) a distanza di cinque anni da Lemonade, uscito nell’aprile del 2016, ed a distanza di tre anni dalla colonna sonora de Il Re Leone.

Beyonce tells @HarpersBazaarUS music is coming: “I’ve been in the studio for a year and a half…there’s nothing like the amount of love, passion & healing that I feel in the recording studio..it feels just as exciting as it did when I was 9 years old. Yes, the music is coming!” pic.twitter.com/FdyCw6ymVt — Pop Crave (@PopCrave) August 10, 2021

Dopo una pausa, una pandemia mondiale ed una gravidanza gemellare, Beyoncé è pronta a riconquistare le classifiche di tutto il mondo ed un’altra dozzina di Grammy Awards. Bow Down B!tches.

Beyoncé su Harper’s Bazaar: le quattro copertine disponibili

“I feel many aspects of that younger, less evolved Beyoncé could never f*** with the woman I am today. Haaa!” — Beyoncé 🔗: https://t.co/YICV3p5ig4 pic.twitter.com/NGN7YqM6xy — Pop Crave (@PopCrave) August 10, 2021