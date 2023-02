Beyoncé salta l’Italia con il suo tour, la colpa è di Tiziano Ferro? Le indiscrezioni

Ieri Beyoncé ha annunciato il Renaissance World Tour 2023 e sul suo sito ufficiale ha pubblicato tutte le date americane ed europee. Francia, Inghilterra, Scozia, Spagna, Polonia, Olanda, Germania, la Knowles porterà i suoi show un po’ ovunque, tranne che in Italia. Questo è davvero strano, visto che in passato la cantante ha sempre collezionato sold out nel nostro paese.

Dietro alla mancata data italiana potrebbe esserci un problema di spazi. Secondo Beyoncé Tribe Italia, il team della popstar era interessato a portare il Renaissance Tour a San Siro a metà giugno, ma proprio in quei giorni lo stadio è occupato per quattro spettacoli di Tiziano Ferrò e del suo TZN 2023.

Praticamente il sequel di quanto già accaduto nel 2018 quando Beyoncé voleva girare un video al Colosseo, che però era già stato occupato da Alberto Angela.

Beyoncé che butta per per terra Tiziano Ferro a San Siro pic.twitter.com/Zxaq1SyS3L

“Nell’estate 2022 Beyoncé avrebbe voluto essere in tour. Le complicazioni legate alla pandemia hanno fatto sì che posticipasse questo tour al 2023. – riporta il Beyoncé Tribe Italia – Nell’estate 2022 il suo team apre le trattative per esibirsi nel 2023 e 2024 in Europa, Nord America, Centro/Sudamerica, Oceania, Africa.

Si interessano all’Italia aprendo trattativa doppia su Milano (San Siro) e Roma (Olimpico). Data piena disponibilità

dell’Olimpico a Roma la trattativa avanza con successo diversi mesi prima, per poi fallire all’ultimo. Per San Siro a Milano resta aperta la trattativa senza stabilire una data in quanto super affollato e il periodo richiesto da Beyoncé era ed è interamente occupato da un artista che recupera un tour del 2020.

Con la delusione subita e aspettativa creata (nonostante quando si tratta di lavoro fino all’ufficialità dei contratti tutto può saltare), stiamo provando a chiedere e a informarci il più possibile di tutto.

C’è chi non ha ancora risposto alle nostre domande e chi ha deciso di farsi avanti. Noi non possiamo consigliarvi di partire o di aspettare. Queste sono decisioni solo vostre.

In seguito alle vendite del primo annuncio è previsto che vengano aggiunte altre (poche) date in Europa. Dopo l’impossibilità di realizzare un concerto a metà giugno a San Siro a causa del tour di Tiziano Ferro che occuperà lo stadio per 4 giorni, è stata riaperta una trattativa per inizio giugno. Non sappiamo come si concluderà questa nuova trattativa, ma proveremo a seguirla e a smuovere più persone possibili. Anche se non dipenderà minimamente da voi o da noi”.