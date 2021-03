Beyoncé ha rotto il silenzio sull’affaire fra Meghan Markle ed Harry Windsor sulla Royal Family britannica.

Come già sappiamo la coppia di sposi ha rilasciato una lunga intervista ad Oprah Winfrey dove sono stati sviscerati punti scottanti sulla vita a Palazzo: dal razzismo che la Royal Family avrebbe manifestato nei confronti di loro figlio (perché preoccupati sulla tonalità troppo scura della sua pelle), alla decisione del Principe Carlo di estromettere suo figlio dalla propria vita, fino al matrimonio fittizio fatto in favore di telecamere.

Aneddoti che sono stati trasmessi in esclusiva anche da Tv8 ieri sera e che oggi stanno rimbalzando ovunque.

Beyoncé, il messaggio di supporto a Meghan Markle

La stessa Beyoncé ha deciso di dire la sua pubblicando sul suo sito un messaggio di supporto nei confronti di Meghan Markle.

“Grazie Meghan per il tuo coraggio e la tua leadership. Ci sentiamo tutte rafforzate e ispirate dalla tua persona”.

Il messaggio è stato correlato da un’immagine delle due relativa alla presentazione del film The Lion King nell’estate del 2019.

Come riportato da Fanpage, Beyoncé non avrebbe mai nascosto la sua ammirazione per Meghan Markle: