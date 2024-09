Beyoncé parla dei suoi figli Blue Ivy, Rumi e Sir e rivela quali artisti ascolta

Questa settimana, Beyoncé ha condiviso dettagli sulla sua vita privata, la sua carriera e la sua passione per la creatività in un’intervista con GQ Italia. Parlando di come trova serenità in spazi personali come il suo studio e la sua auto, ha rivelato che si dedica a varie attività artistiche, come la produzione di miele, la pittura e la scrittura di libri per i suoi figli. Ha anche disegnato animazioni, sottolineando come ogni attività creativa le porti felicità.

Beyoncé, madre di tre figli avuti con Jay-Z – Blue Ivy, Rumi e Sir – ha espresso l’importanza di equilibrare la sua carriera con le esigenze familiari. Ha fatto sapere che pianifica i suoi viaggi in base al programma scolastico dei bambini, desiderando far loro scoprire il mondo. Crescere tre figli non è semplice, e riconosce che man mano che i bambini crescono, diventano individui con necessità e desideri unici. Per lei, i gemelli sono un dono speciale e il ruolo di genitore è un continuo apprendimento su se stessa, che richiede pazienza e preghiera.

Ha anche raccontato come i suoi figli la seguano nelle sue attività lavorative. Spesso si trovano in studio durante le prove di danza e coinvolti nel processo creativo. Riguardo a Blue Ivy, ha descritto il suo talento naturale e il suo amore per la musica e la moda, evidenziando come lei stessa abbia desiderato esibirsi. È stata Blue a voler salire sul palco, e Beyoncé ha ammesso che la sua crescita artistica è stata gratificante da osservare.

Beyoncé ha poi parlato dell’importanza di mantenere la propria vita personale privata, evitando che venga trasformata in un marchio. Vuole garantire ai suoi figli una vita normale e protetta.

Infine, ha esposto le sue preferenze musicali, esprimendo ammirazione per artisti contemporanei come Raye e Miley Cyrus, ma affermando di ascoltare prevalentemente classici come Stevie Wonder e Marvin Gaye. Ha anche menzionato opere recenti che l’hanno colpita, come il film “Inside Out 2” e la serie “House of the Dragon”. In sintesi, l’intervista ha rivelato vari aspetti della vita e della carriera di Beyoncé, evidenziando il suo impegno verso la famiglia, la creatività e la sua passione per la musica.