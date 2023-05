Beyoncé omaggia Britney Spears nel suo Renaissance World Tour

Beyoncé è finalmente tornata in tour a distanza di cinque anni dalla sua ultima tournée (mi sto riferendo ovviamente all’On the Run II Tour in coppia con Jay-Z che ha presentato nell’estate del 2018). Lo ha fatto con il Renaissance World Tour che toccherà Europa, Stati Uniti d’America e Canada.

Fra robot che danzano (Milly Carlucci con Robozao a Ballando con le Stelle ha fatto la storia, insomma) e abiti che cambiano con la luce UV, ha pure trovato il modo di omaggiare Britney Spears, artista che musicalmente parlando non c’entra niente con quella che Beyoncé è diventata nel corso degli anni.

Beyoncé performing ‘COZY’ with two robot arms at the Renaissance World Tour. pic.twitter.com/936GC5WkYj — Pop Base (@PopBase) May 10, 2023

Beyoncé transforms her dress with UV light during the Renaissance World Tour. pic.twitter.com/7ljjC964nu — Pop Base (@PopBase) May 10, 2023

Lo ha fatto sulle note di Thique, in chiusura concerto, inserendo nella base la musica di Toxic.

Ecco il video:

Beyoncé performing “THIQUE” with sample of “Toxic” by Britney Spears. pic.twitter.com/4EhI4Qzx0S — Pop Tingz (@ThePopTingz) May 10, 2023

I fan che urlano appena riconoscono Toxic?



Beyoncé, la setlist del Renaissance World Tour

Dangerously in Love 2

Flaws and All

1+1

I Care

I’m That Girl

Cozy

Alien Superstar/ Sweet Dreams

Lift Off

Cuff It

Energy

Break My Soul

Formation

Diva

Run the World (Girls)

My Power

Black Parade

Savage (Remix)

Partition

Church Girl

Get Me Bodied

Before I Let Go

Rather Die Young

Love On Top/I Want You Back

Crazy in Love

Plastic Off The Sofa

Virgo’s Groove

Naughty Girl

Move

Heated

Thique

All Up in Your Mind

Drunk in Love

America Has a Problem

Pure/Honey

Summer Renaissance