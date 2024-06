Beyoncé non è più interessata alle vendite e alle classifiche

Prima di Taylor Swift era Beyoncé la donna delle numero 1, ogni singolo che pubblicava polverizzava qualsiasi record che aveva precedentemente stabilito. La comunicazione che c’era intorno alla Knowles girava molto intorno ai numeri e alle vendite, ma le cose sono cambiate negli ultimi anni. Questo non significa che Beyoncé non abbia più successo, riesce ancora con facilità a riempire gli stadi, ad arrivare al top delle classifiche e Cowboy Carter è l’ennesima conferma (ha venduto più di 400.000 copie al debutto).

In una recente intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, la cantante di Run The World ha dichiarato che in passato le posizioni in classifica e i dati di vendita la motivavano, ma che adesso le cose sono cambiate.

Beyoncé si aggiunge alla lunga lista di popstar che non hanno più nulla da dimostrare a livello di vendite e che non rincorrono più le chart a tutti i costi (almeno a parole).

Beyoncé’s #COWBOYCARTER is aiming for a near 400K debut on the US Billboard 200.#BeyHive, purchase EACH copy of the album to help push Bey to a strong first tracking week.

— BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) April 3, 2024