Beyoncé in tour in Europa nel 2023: nessuna data in Italia

Beyoncé ha svelato del nuovo tour mondiale in supporto all’album Renaissance: diversi concerti in Europa, nessuno in Italia.

L’Italia è ancora una delle mete preferite per le vacanze dagli idoli dello star system internazionale, ma rimane periferica per molte stelle del mondo della musica. Lo dimostra la mancanza di concerti nel nostro paese di diverse popstar di straordinaria rilevanza. Da anni non vediamo Lady Gaga, la stessa Taylor Swift ha recentemente snobbato lo Stivale. E alla lista, non lunghissima ma comunque corposa, si è aggiunta adesso anche Beyoncé. La Queen dell’R&B ha infatti finalmente svelato le date del Renaissance World Tour, un giro di concerti per presentare il suo ultimo lavoro discografico tra Stati Uniti ed Europa. Tra i tanti appuntamenti confermati, però, per ora non ce n’è nemmeno uno nel nostro paese. Con buona pace di tutti i suoi fan.

Beyoncé presenta il Renaissance World Tour

Sarà un tour come sempre ricco di sorprese e di date per l’ex Destiny’s Child, in partenza il 10 maggio da Stoccolma, in Svezia, e destinato a concludersi per ora il 27 settembre a New Orleans. Cinque mesi di grandissima musica, ma non in Italia.

Beyoncé

A cinque anni di distanza dal precedente On the Run Tour, un giro di concerti con ben 48 tappe tra Nord America ed Europa, Bey Bey torna quindi in giro per presentare il suo nuovo album. In Europa potremo ascoltarla a Bruxelles, Cardiff, Edimburgo, Sunderland, Parigi, Londra (doppio appuntamento) e ancora Barcellona, Marsdiglia, Colonia, Amsterdam, Amburgo, Francoforte e Varsavia. Dopodiché Queen B tornerà negli Stati Uniti e in Canada, per un altro giro di concerti trionfale con conclusione nella città culla del jazz. Senza alcun passaggio in Italia, salvo sorprese dell’ultimo minuto. Se ne riparlerà tra altri cinque anni?

Renaissance corre verso i Grammy

Intanto miss Carter-Knowles si gode il successo del suo ultimo lavoro, Renaissance, che anche in Italia ha ottenuto risultati ragguardevoli, grazie soprattutto al singolo Break My Soul, una delle hit radiofoniche dell’ultima estate.

Un album apprezzato da pubblico e critica e che potrebbe portarla, tra pochi giorni, a rimpinguare il proprio bottino di Grammy vinti in carriera (già 28, di cui 20 da solista). Un disco di cui la stessa Beyoncé ha parlato in questo modo: “Creare questo album mi ha permesso di sognare e trovare una via di fuga in un momento spaventoso per il mondo“.