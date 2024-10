Beyoncé e Jay Z rispondono alle accuse nel caso Diddy

La settimana scorsa, la cantante Jaguar Wright è stata ospite del programma Uncensored condotto da Piers Morgan, dove ha avanzato pesanti accuse contro Diddy, Jay-Z e Beyoncé. Wright ha descritto Jay-Z e Beyoncé come “un mostro e una coppia diabolica”, affermando che ci sono almeno tre vittime pronte a testimoniare contro di loro. Questa dichiarazione ha suscitato grande attenzione, ma i Carter hanno scelto di rimanere in silenzio inizialmente.

Successivamente, Piers Morgan ha comunicato che i legali dei coniugi Carter hanno chiesto di censurare la parte dell’intervista in cui Wright menziona Jay-Z e Beyoncé. Morgan, visibilmente preoccupato, ha dichiarato che non è nella sua abitudine modificare le interviste, ma ha accettato di farlo in questa occasione per ragioni legali. Ha anche espresso l’intenzione di scusarsi con Jay-Z e Beyoncé, evidenziando che le accuse avanzate da Wright sono state fatte per anni e che sono solo sue opinioni, indipendentemente dall’ambiente in cui sono state espresse.

Inoltre, Morgan ha chiarito che l’intervista era stata condotta per dare voce a persone con opinioni forti, e sebbene abbiano invitato Wright per discutere le sue affermazioni, non era giusto coinvolgere le persone accuse in assenza di una loro replica. Gli avvocati dei Carter hanno contattato il programma affermando che le dichiarazioni di Wright erano “totalmente false e prive di fondamento” e hanno chiesto di rimuovere tali affermazioni dall’intervista.

Morgan ha affermato che non prende alla leggera la modifica delle interviste nel suo show, sottolineando che ci sono limiti legali che devono essere rispettati, paragonandoli a grida di “al fuoco” in un teatro affollato. Concludendo la sua dichiarazione, si è scusato pubblicamente con Jay-Z e Beyoncé, evidenziando la volontà di mantenere integrità nel suo programma.

Ora ci si aspetta una presa di posizione da parte dei coniugi Carter riguardo alle accuse e il supporto per le presunte vittime di Diddy. La situazione si è rivelata molto delicata, attirando l’attenzione dei media e del pubblico.