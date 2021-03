Dopo Tina Cipollari un’altra grande djiva glamurosa è stata derubata e si tratta di Beyoncé. Se all’opinionista di Uomini e Donne hanno portato via una borsetta con un rossetto e uno specchio, alla cantante di Love On Top è andata un po’ peggio. Dei ladri hanno saccheggiato i depositi che la star americana aveva affittato a Los Angeles. I malviventi hanno trafugato di tutto, abiti, scarpe e borse di lusso, ma anche altri oggetti di valore, il tutto per un bottino di circa 1 milione di dollari.

“Dei ladri si sono intrufolati nei depositi dell’artista. Fonti delle forze dell’ordine ci hanno riferito che le unità derubate sono ben 3, tutte piene di materiale appartenente a Beyoncé. – si legge su TMZ – Sembra che questi malintenzionati abbiano agito in due momenti diversi. I depositi dove i ladri hanno fatto irruzione sono stati affittati dalla società di produzione, Parkwood Entertainment, ma ci viene detto che gli oggetti mancanti delle rapine appartengono tutti a Queen Bey. Tra le tante cose lussuose sono state rubate anche alcune fotografie”.

Se i ladri dovessero essere presi finiranno per diventare dei Grammy (che ovviamente ritirerà la dea suprema, regina di ogni cosa, l’essere perfetto, l’unica e l’inimitabile Queen B).

They messed with the wrong woman, because Beyoncé’s legal team is next level and will have them thieves sentenced to life. pic.twitter.com/WV1MBouQUN — BEYTHOVEN (@beyonceparkwood) March 27, 2021

Thieves: we robbed queen Bey & got away, how could she ever get us back? 🤑 Beyoncé: pic.twitter.com/LQUz4kAQOh — Larry Johnson (@cause4conceit) March 27, 2021