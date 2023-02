Beyoncé annuncia tour mondiale: per ora l'Italia non c'è

Beyoncé ha annunciato sul suo sito e sui suoi account social ufficiali il Reinassance Tour, il tour mondiale che la vedrà impegnata dal 10 maggio al 27 settembre, prima in Europa e poi in Nord America, e che prende il nome dall’ultimo album della superstar, pubblicato a luglio. Ma tra le tappe, al momento, non compare l’Italia, dove Queen B manca dall’estate del 2018, quando si esibì allo Stadio di San Siro a Milano e all’Olimpico di Roma al fianco del marito Jay-Z.

Le tappe annunciate, per ora in Europa, sono: 10 maggio, Stoccolma – Friends Arena; 14 maggio, Bruxelles – Baudoin Stadium; 17 maggio, Cardiff – Principality Stadium; 20 maggio, Edinburgo – Murrayfield; 23 maggio, Sunderland – Stadium Of Light; 26 maggio, Parigi – Stade De France; 29 maggio, Londra – Tottenham Hotspur Stadium; 30 maggio, Londra – Tottenham Hotspur Stadium; 6 giugno, Lione – Groupama Stadium; 8 giugno, Barcellona – Olympic Stadium; 11 giugno, Marsiglia – Orange Vélodrome; 15 giugno, Colonia – Rheinenergiestadion; 17 giugno, Amsterdam – JC Arena; 21 giugno, Amburgo – Volksparkstadion; 24 giugno, Francoforte – Deutsche Bank Park; 27 giugno, Varsavia – Pge Nardowy.