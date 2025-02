Beyoncé annuncia il Cowboy Carter Tour: esclusiva data europea a Londra, Italia esclusa

Beyoncé annuncia il suo nuovo Cowboy Carter Tour, ma al momento non ci sono date programmate in Italia. L’annuncio è arrivato dopo una serata storica ai Grammy Awards, dove ha vinto Album of the Year con “Cowboy Carter”, oltre a Best Country Album e Best Country Duo/Group Performance, consolidando la sua posizione di artista più premiata nella storia dei Grammy.

Il Cowboy Carter Tour porterà Beyoncé a esibirsi in importanti stadi statunitensi, toccando città come New Jersey, California, Chicago, Houston, Atlanta e Washington D.C. In Europa è prevista una sola data a Londra. Il tour si svolgerà tra aprile e luglio, con la possibilità di ulteriori aggiunte in seguito, ma ad oggi non ci sono notizie di concerti in Italia.

L’ultima esibizione di Beyoncé in Italia risale al 2018, durante il On the Run II Tour, quando ha condiviso il palco con Jay-Z allo Stadio San Siro di Milano e all’Olimpico di Roma, creando uno show memorabile.

Le date del tour includono diverse performance a Inglewood, Chicago e East Rutherford, seguite da concerti a Londra e a Saint-Denis in Francia, prima di continuare con esibizioni a Houston e Washington D.C., per poi concludere a Atlanta. Le date specifiche variano da aprile a luglio.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul tour, gli interessati possono visitare il sito web ufficiale di Beyoncé e i suoi profili social.