BEWMER Porta Carte di Credito 2 | Portafoglio Slim da Uomo e Donna con Rfid Protection Anticlonazione | Porta Tessere e Soldi con Portamonete

Non è solo un portafoglio.Non è solo un porta tessere.Non è solo un porta documenti.È un BEWMER BEWMER è la start up italiana, tutta Made in Roma, che nel 2018 ha rivoluzionato il mercato degli accessori da uomo con un portafoglio minimal in grado di rispondere ad un’esigenza ben chiara: portare con sé tutto l’essenziale senza rinunciare alla praticità o all’eleganza. Dopo il primo portafoglio da uomo, scelto da migliaia di clienti, il team di designer ha deciso di progettare una nuova versione ancora più pratica e dal design originale. Soldi, documenti e la foto della persona che ami…tutto l’essenziale in un portafoglio di classe e dall’inconfondibile stile Italiano ✅DESIGN MINIMAL E COMPATTO- Tutto ciò di cui hai davvero bisogno in un portafoglio mini ed elegante- Comodo in tasca grazie ai bordi arrotondati ✅MASSIMA SICUREZZA- Scudo anti-truffa grazie alla protezione RFID anticlonazione- Sistema a scatto e leva di protezione per impedire la fuoriuscita accidentale delle tessere ✅ULTRA RESISTENTEL’alluminio e la similpelle trattata garantiscono una struttura durevole e solida, in grado di proteggere a lungo le tue carte e i tuoi documenti ✅REGALO UOMO ORIGINALE- Sorprendi il tuo ragazzo, tuo marito o tuo padre con uno degli accessori da uomo più apprezzati.- Ottima idea regalo per compleanni, festività e lauree. ✅CARATTERISTICHE: Dimensione: 9,7 x 7 x 2,5 cm Dotato di 2 tasche interne Supporta fino a 7 carte di credito Tasca porta banconote in pelle Tessuto in alluminio

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 10 x 7,2 x 2,5 cm; 141 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 6 aprile 2022Garanzia e recesso: Indipendentemente dal tuo diritto di recesso legale, hai un diritto di reso di 30 giorni per molti prodotti. Per le eccezioni e le condizioni, consulta i dettagli del reso.ASIN ‏ : ‎ B09XB3YWP2Numero modello articolo ‏ : ‎ B2 Black OrangePaese di origine ‏ : ‎ Cina

[SICUREZZA] La protezione RFID / NFC mantiene al sicuro le tue carte contactless da clonazioni e altre truffe garantendoti un portafoglio schermato e anticlonazione. Inoltre la leva del sistema automatico di estrazione delle carte non permette la fuoriuscita accidentale delle carte di credito dal portafoglio

[A MISURA DI OGNI TASCA] 10 x 7 x 2,5 cm, tra i portafogli distinto più compatti, leggeri e comodi: potrai portare sempre con te tutto ciò di cui hai davvero bisogno grazie ad un porta carte e soldi minimal e di classe

[SIMIL NABUK] L’ottima finitura rende il materiale del portatessere simile al Nabuk, ma in realtà si tratta di similpelle effetto Nabuk dalle elevate performance che molte delle più grandi aziende scelgono per offrire al consumatore un prodotto cruelty free

[ASSISTENZA ITALIANA QUALIFICATA] In caso di imprevisto con la spedizione o il prodotto, contattaci in privato e risolveremo qualsiasi problema nel migliore dei modi

34,99 €