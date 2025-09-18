Beverino Bike Festival: Sport e Benessere in Liguria

Il Beverino Bike Festival torna, dedicato alla mountain bike e alle attività all’aperto, con un’importante novità: la prima Giornata dello Sport, Natura, Salute e Benessere. Questa iniziativa, promossa dal Comune di Beverino, mira a combinare sport, prevenzione e valorizzazione delle eccellenze locali.

Durante il festival, si potranno percorrere diversi tracciati di mountain bike, adatti a vari livelli di difficoltà, e un percorso di corsa di 10,50 chilometri. Inoltre, ci sarà un Open Day di mountain bike per chi desidera avvicinarsi a questo sport. Un elemento centrale della giornata sarà la presentazione del progetto ‘Bici in Comune’, un percorso ciclo-pedonale di 32 chilometri all’interno del comune, utilizzabile tutto l’anno per passeggiate ed escursioni nella natura.

Oltre allo sport, sarà presente un’area dedicata alla salute, con screening sanitario gratuiti e attività per i bambini, tra cui la scuola di mountain bike e spettacoli delle giovani ambasciatrici dello sport. La domenica si concluderà con un pranzo tipico locale, legato a un progetto nazionale per il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio Unesco; Beverino è uno dei quattro comuni liguri selezionati per rappresentare la tradizione gastronomica della regione.

La giornata inizierà alle 7 con il ritiro dei pettorali e proseguirà con le partenze dei percorsi sportivi dalle 8.30 fino al pranzo delle 14, con conclusione intorno alle 15. L’evento è organizzato dal Comune di Beverino con la collaborazione di associazioni locali, confermando il festival come una celebrazione del territorio e un’occasione di incontro tra sport, ambiente e cultura. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del festival o contattando i numeri indicati.