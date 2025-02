Bevande zuccherate: i rischi per la salute di adulti e bambini

Il consumo eccessivo di bevande zuccherate è legato a seri rischi per la salute, come dimostrato da studi condotti da ricercatori italiani e americani. Queste bevande, che includono bibite gassate, succhi di frutta con zuccheri aggiunti, bevande energetiche e tè dolci, possono aumentare il rischio di malattie cardiovascolari e diabete di tipo 2, portando a un incremento del rischio di morte. Il consumo regolare di bibite zuccherate provoca aumento di peso e problemi metabolici, essendo associato a calorie vuote che contribuiscono all’apporto calorico senza offrire benefici nutrizionali.

Le bevande zuccherate sono direttamente correlate all’obesità, poiché non sono sazianti e rendono più facile superare il fabbisogno calorico giornaliero. Ciò si traduce in un sovraccarico del pancreas e in una ridotta sensibilità all’insulina, aumentando i livelli di glucosio nel sangue e il rischio di sviluppare malattie croniche. Inoltre, gli zuccheri in eccesso possono favorire patologie cardiovascolari, come infarti e ictus, aumentando i livelli di trigliceridi nel sangue.

Nonostante una diminuzione del consumo in alcune nazioni, l’assunzione di bevande zuccherate sta crescendo tra i gruppi più vulnerabili, come bambini e adolescenti, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Secondo uno studio su Nature Medicine, le bevande zuccherate sono responsabili di milioni di nuovi casi di diabete e malattie cardiovascolari ogni anno. Interventi basati su evidenze sono necessari per ridurre questo consumo e migliorare la salute pubblica, complicato dalla disponibilità, prezzi bassi e pubblicità di questi prodotti. Sostituire lo zucchero con dolcificanti artificiali non rappresenta una soluzione efficace.