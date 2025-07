Beukema al Napoli: pronti a difendere il titolo europeo

Il calciomercato è in fermento e il Napoli sta arricchendo la sua rosa con nuovi innesti. È stato raggiunto un accordo tra il club partenopeo, il Bologna e il difensore olandese Sam Beukema.

Il giocatore si trasferirà a Napoli firmando un contratto di lunga durata che durerà fino a giugno 2030. La sua arrivo è strategicamente pensato per consolidare la squadra, che deve difendere il titolo di campione e competere in Europa. Per il Bologna, la cessione di Beukema comporterà un guadagno di 31 milioni di euro più 3 milioni di bonus.

La scelta di Beukema di unirsi al Napoli è stata supportata dal club rossoblù, in quanto il calciatore ha manifestato forte entusiasmo per questa opportunità, desideroso di mettersi alla prova ai massimi livelli dopo due stagioni positive a Bologna. Durante il suo periodo in rossoblù, il difensore ha collezionato 80 presenze, segnando due reti e facendo tre assist.

Beukema era approdato a Bologna nell’estate del 2023, trasferendosi dall’AZ Alkmaar per 8 milioni di euro. La sua attuale cessione rappresenta quindi una significativa plusvalenza per il club emiliano. L’ufficializzazione del trasferimento è attesa per l’inizio della prossima settimana, confermando così un’importante mossa di mercato da parte del Napoli.