Betty Friedan, scrivendo delle donne che, sebbene laureate, facevano le mamme a tempo pieno – e si sentivano frustrate per questo –, notava che il loro problema era “senza nome”.

Era il 1963.

Ora siamo nel 2024 ma il problema rimane comunque “senza nome”.

«All’apparenza, ci sono soluzioni immediate: dobbiamo insegnare alle donne a essere più competitive e allenarle a negoziare meglio; dobbiamo togliere il velo ai pregiudizi impliciti dei dirigenti aziendali; il governo deve imporre la parità di genere nei consigli di amministrazione e la parità salariale nei posti di lavoro.

Tutti questi fattori sono reali, ma sono davvero la radice della questione?

Sono queste le cause delle enormi differenze tra uomini e donne in termini di salari e carriera?

Se tali problemi venissero miracolosamente risolti, il mondo delle donne e degli uomini, o il mondo delle coppie e dei giovani genitori cambierebbero in modo radicale?»

“La parità mancata”, Claudia Goldin