Stefano Bettarini fra le pagine del settimanale Oggi si è scagliato contro gli autori del Grande Fratello Vip (che userebbero “due pesi”) e contro lo stesso Alfonso Signorini, colpevole di averlo ‘bollato’ come bestemmiatore.

“Non ho bestemmiato e quella definizione è infamante, offende me, la mia famiglia e rischia di etichettarmi danneggiandomi anche sul lavoro. Signorini mi ha convinto che avevo fatto qualcosa di terribile. Ha ingigantito una mia affermazione stonata, un’esclamazione impulsiva, trasformandola davanti al pubblico in qualcosa di imperdonabile. Come se non bastasse, da quando Signorini mi ha ‘bollato’ non sono stato più chiamato a fare il commentatore sportivo. E ci tengo molto a quel lavoro”.